وزير العمل: وفرنا أكثر من 589 ألف وظيفة للشباب منذ بداية 2023

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الوزارة قامت بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة، على خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال توفير الوظائف في الداخل والخارج والإعلان عنها في النشرة القومية للوظائف التي تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا، وأيضًا ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون مع شركات إلحاق العمال المصرية المرخص لها بممارسة النشاط، وأيضًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأضاف شحاتة في تصريحه لـ"الوفد": نجحنا في تنظيم حوالي 30 ملتقى توظيف بالمحافظات العام الماضي 2023، ووصل عدد الوظائف التي تم توفيرها للشباب في الداخل والخارج إلى 7 مليون و 240 ألف و 77 فرصة عمل، في الفترة من 2014 لـ 2023.

وأكد وزير العمل، أنه تم توفير عدد من الوظائف منذ بداية 2023 حتى الآن وصل لـ 589 ألف و 963 فرصة عمل بالداخل، و 461 ألف و 309 فرصة عمل بالخارج.

وتابع: أما فيما يخص تشغيل ذوي الهمم وتطبيق نسبة الـ5% في الشركات، فقد وصل عدد الوظائف التي تم توفيرها لهم في الفترة من 2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصة عمل، وبداية من يناير 2023 حتى الآن وصل عدد فرص العمل الخاصة بذوي الهمم إلى 13832 وظيفة.