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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل (فيديو)

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة.

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تطوير التشريعات العمالية

وأضاف شحاتة، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز": "وزارة العمل ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لبحث ملفات مشتركة عديدة ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية لعامل ويشجع على الاستثمار".

 مجال خفض معدلات البطالة 

وتابع: "وفي مجال خفض معدلات البطالة كان للوزارة دورا هاما في هذا الإنجاز الكبير مع جهات الدولة كافة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في المحافظات كافة والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج مما يساعد على تنفيذ معدلات التشغيل".

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