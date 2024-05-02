السيسي يوجه بإنشاء مركز متكامل لتدريب الشباب على مهارات سوق العمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمتطلبات العالمية المطلوبة.

ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية للعمل

وشدد السيسي خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بالعاشر من رمضان، اليوم الخميس، على ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية للعمل على الصحة العملية وتأهيل بيئة العمل لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.، إلى جانب استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم وزيادة تشغيل النساء وتمكينهم وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال”.

وتابع الرئيس السيسي: “لقد قدنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاب وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموهم من تحديات سجلها التاريخ نحو بناء وطن عزيز.. فلكم عمال مصر خالص شكري وإعتزازى وتقديري و كل عام وأنتم بخير ومصر فى رفعة وتقدم وإزدهار ودائما وأبدا وتحيا مصر”.

ونوه السيسي، إلى أنه قام بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال.

حياة كريمة

وأكد أنه إضافة إلى ذلك وايمانا منه بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.

وتابع وجهت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق اعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500 جنيه كحد أدني للعامل.

عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم

ووجه حديثه للعمال، قائلًا: “عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة”.