وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية.. الأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث " جوجل" عن وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية بغية التقديم والحصول على فرص عمل، يأتي ذلك إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر وظائف خالية.

وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية

وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية.. وينتهي التقديم على وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية في 7 مايو 2024، وفقا لما أعلنت عنه بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية

توفر ملفين ورقي أصل + صورة.

عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل

عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4x6 بالملف الأصلي

بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات

مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

موازنة هيئة العامة للسلع التموينية

وفي سياق آخر وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، في وقت سابق، على موازنة هيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/2025.

موازنة العام المالي الجديد

وبلغت تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري، كما بلغت تقديرات إيرادات النشاط والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه ب7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

المنح والمعونات

كما بلغ جملة المنح والمعونات ب134.12 مليار جنيه بموازنة 24/25 مقابل 127.7 مليار جنيها خلال موازنة العام الحالي.