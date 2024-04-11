وظائف متاحة في معهد تيودور بلهارس للأبحاث

أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر فرص عمل شاغرة به في عدة وظائف.

وأكد معهد تيودور بلهارس للأبحاث حاجته لشغل عدد من الوظائف عن طريق النقل أو الندب الكلي من الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح معهد تيودور بلهارس أن في حاجة لشغل بعض الوظائف، في مجالات: المحاماة والطب البيطري والهندسة والكمبيوتر وسائقين وحرفيين.

وأضاف معهد تيودور بلهارس للأبحاث أنه لمعرفة الشروط العامة والمستندات المطلوبة للتقديم يكون بمكتب رئيس المعهد بكورنيش النيل الوراق ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وظائف متاحة في معهد تيودور بلهارس

وذكر معهد تيودور بلهارس للأبحاث أنه متاح شغل عدد من الوظائف، إلى الأماكن الخالية كالتالي:

2 طبيب بيطري ثالث.

6 محامين 2 نقض و4 استئناف.

3 مهندسين مدني وكهرباء ومعماري درجة ثانية وثالثة.

5 أخصائي شؤون إدارية درجة ثانية وثالثة في معهد تيودور بلهارس.

8 كتابي يجيد الكمبيوتر درجة ثالثة.

5 فني شؤون هندسية في معهد تيودور بلهارس.

6 حرفيين سباك ونقاش وكهربائي.

2 سائق رخصة ثانية.

2 مهندس نظم ومعلومات «IT».

نبذة عن معهد تيودور بلهارس

أنشئ معهد تيودور بلهارس بموجب اتفاقية مبرمة بين جمهورية ألمانيا الإتحادية والحكومة المصرية عام 1964 وقد صدر القرار الجمهورى رقم 58 لسنة 1983 بإنشاء المعهد.

وأطلق اسم معهد تيودور بلهارس نسبة للطبيب الألماني “تيودور بلهارس” المكتشف الأول لديدان البلهارسيا أثناء عمله بمدرسة الطب المصرية فى القاهرة عام 1851.

ويعد معهد تيودور بلهارس أحد المعاهد البحثية العلمية المتميزة والرائدة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة التى تصيب الجهاز الهضمي والكبد والكلى والجهاز البولي.

وتكمن رؤية معهد تيودور بلهارس للأبحاث فى أن يصبح مركزًا رائدًا فى مجال بحوث وتدريب وعلاج الأمراض المتوطنة فى مصر وأفريقيا.

وتتمثل مهمة معهد تيودور بلهارس للأبحاث فى النهوض بالأبحاث والدراسات الطبية والتوصل إلى نتائج مفادها تحسين مستويات تشخيص ومراقبة وعلاج الأمراض المتوطنة التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهازالبولى؛ لتلبية الاحتياجات التقنية والاجتماعية والاقتصادية لمصر والمنطقة الإقليمية وتوفير تدريب شباب الباحثين على تنفيذ التوجهات الحديثة إزاء المشكلات الصحية ذات الأهمية.