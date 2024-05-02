أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس في الأسواق وعند التاجر.. الردة وصلت كام

سعر الدقيق اليوم عند التاجر.. شهدت أسعار الدقيق والردة بمختلف انواعه خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق الدقيق المحلية ولدى تاجر الجملة، استقرارها، وثبت سعر الدقيق بروتين 24 اليوم ليصل سعر الطن إلى نحو 13,800 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس في الاسواق المحلية ولدة تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمختلف السلع بجميع الاسواق المصرية والمحلية والعالمية، واسواق الحديد والصلب والمشغولات الذهبية، والاسمنت ومواد البناء، والخضروات والفواكة بالاسواق المحلية والجملة، وجاءت الاسعار اليوم الخميس بالنسبة للدقيق والرده على النحو الاتي:

سعر الدقيق اليوم الخميس في مصر بالاسواق المحلية وعند تاجر الجملة

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,800 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن