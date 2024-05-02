الأسعار في إسرائيل توشك على الانفجار.. وزير فاشل وحكومة خائنة

لا تزال الأسعار في إسرائيل ترتفع في عدد كبير من المنتجات، خاصة الغذائية منها، ما دفع موقع "كالكاليست" الإسرائيلي المتخصص إلى مهاجمة وزير الاقتصاد نير بركات ونعته بالفاشل، ووصف الحكومة الإسرائيلية بالخائنة.

وقال الموقع إن "خيانة حكومة نتنياهو للشعب الإسرائيلي تنعكس أيضاً على الساحة الاقتصادية. لقد تم التخلي عن الوعد الانتخابي الذي أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخفض الأسعار في إسرائيل وفتح الباب أمام هياج غير مسبوق من جانب الحكومة نفسها، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد نير بركات، التي ينتمي إليها قطاع الأعمال".

وارتفعت أسعار منتجات الحليب غير الخاضعة للرقابة، فيما من المتوقع أن تحصل زيادة أخرى بنسبة تصل إلى 10%، ما ينعكس على كافة السلع الأخرى التي يدخل الحليب فيها كمنتج أساسي.

وقبل نحو شهرين من انتخابه، قدم نتنياهو خطته الاقتصادية للحكومة المقبلة، وعلى رأسها إجراءات لكبح ارتفاع الأسعار وخفض الضرائب. وقال نتنياهو حينها وفق "كالكاليست": "فقط حكومة وطنية مستقرة ستخفض الأسعار في إسرائيل التي كانت صاعدة في العام الماضي وارتفعت تسع مرات. ارتفعت الكهرباء، وارتفع الغذاء، وأصبح الوقود أكثر تكلفة، والمياه أصبحت أكثر تكلفة".

ويتابع موقع "كالكاليست" أنه عندما أدركت شركات الأغذية أنها تواجه حكومة غير كفؤة، استغلت الفرصة، وفق الموقع الإسرائيلي، وأعلنت في الشهر نفسه عن زيادات أفقية حادة في الأسعار. أكبر زيادة في الأسعار في إسرائيل عرفتها سوق الحليب، بنسبة 10% تقريباً، سُجلت بموافقة وزير المالية، الذي أضاف إليها موافقة غير مسبوقة على رفع أسعار منتجات الألبان تلقائياً تحت إشراف هيئة حكومية تعتمد آلية مثل آلية الوقود دون موافقة وزيري المالية والزراعة.

بركات، الذي فوجئ بالتجاهل الصارخ للشركات، حاول رشوة مفوضة المنافسة ميشال كوهين، التي طالبها الرئيس التنفيذي لمكتبه أمنون مرهاف بإصدار طلب بيانات لشركة كوكا كولا ولم يكن لديها أي شك في حدوث مخالفات من جانب الشركة، وبالتالي طالبها بركات بالاستقالة، وسلمت الوظيفة السوداء إلى مفتش الأسعار، وفق الموقع الإسرائيلي. في غضون ذلك، اعتبر بركات كوهين مذنبة حول ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبينما كان منشغلاً بجمع المواد عن كوهين، سارعت الشركات وأعلنت مرة أخرى في ينايرالماضي عن زيادة حادة في الأسعار. بركات، الذي حاول في تلك الأيام وضع نفسه كبديل لنتنياهو الذي كان يغرق في استطلاعات الرأي، ركز على التغريدات السياسية وتجاهل تسلسل الرسائل من الشركات. فقط في اليوم الذي دخلت فيه الزيادات حيز التنفيذ، تذكر استدعاء رؤساء الشركات لإجراء محادثات مقنعة لتجميد الزيادات في الأسعار، بحسب "كالكاليست".

وعندما رفضت معظم الشركات طلبه بشكل قاطع، هدد بوضعها على "القائمة السوداء". وكانت حاجة بركات إلى إنجاز ماسة للغاية لدرجة أنه أعلن أنه حصل على موافقة نير لفينجر، الرئيس التنفيذي لشركة المركزية، الذي لم تكن لديه خطط لرفع الأسعار في ذلك الوقت، لتجميد زيادة الأسعار. مثال آخر، أورده "كالكاليست" على سلوكه الفاشل من خلال وضع شركة على القائمة "الخضراء"، مباشرة بعد رفعها الأسعار بنسبة تصل إلى 25%.

ولفت الموقع إلى أن تجار التجزئة يستفيدون من ارتفاع الأسعار بقدر استفادة الموردين، مما دفع بركات إلى محاولة تجنيدهم في معركته ضد الموردين، وعندما لم يساعد ذلك أيضاً، هدد بركات الموردين بأنه سيضع ملصقات سوداء على منتجاتهم، لكنه كالعادة اكتفى بالتقاط الصور.

منذ ذلك الحين، يبدو أن بركات أدرك أنه مهزوم، وانتقل من اللعب بالملصقات إلى جمع أختام جوازات السفر. في الشهر الماضي فقط، أمضى أسبوعين في الولايات المتحدة الأميركية، وسافر هذا الأسبوع إلى باريس، عندما أصبحت الرسالة الموجهة إلى شركات الأغذية الكبرى واضحة: يمكنكم الاستمرار في العمل الجامح، بحسب "كالكاليست".