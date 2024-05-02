ندوة توعوية عن دور معلمي المستقبل في مكافحة الهجرة غير الشرعية بجامعة سوهاج

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة بعنوان (دور معلم المستقبل في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر)، بحضور الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء محمد علي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، و إيمان علي إمام مدير المجمع الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج، وذلك بقاعة المناقشات بكلية التربية بالمقر الجديد للجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي جهود الدولة المصرية وتوجهاتها الحثيثة بجميع أجهزتها الحكومية والشعبية إلي مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، موضحاً أن الجامعة تلعب دوراً ايجابي لمكافحة هذه الظاهرة و مواجهة مخاطرها من خلال تنظيم الحملات توعوية تستهدف الشباب والأسر تساهم وبشكل كبير فى رفع الوعى العام بهذه الظاهرة.

وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وضع خطه لتنفيذ سلسلة من الندوات لطلاب الجامعة وتنظيم عدد من القوافل التوعوية تجوب مراكز وقري ونجوع المحافظة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بإعتبارها قضية لها أبعاد متعددة ومتداخلة حيث تمثل خطر داهم على الشباب وحياتهم و أيضًا المجتمع ككل.

وأشار الدكتور حسين طه عطا القائم بعمل عميد الكلية الي دور كلية التربية وطلابها ومنسوبيها في التوعية بدور المؤسسات التربوية والتعليمية في المشاركة في توعية المواطن بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي عرفتها منظمة الأمم المتحدة بانها جريمة منظمة عابرة للحدود.

واستعرض الدكتور عماد صموئيل دور طلاب كلية التربية باعتبارهم معلمي المستقبل في توعية الأسر والتلاميذ وأولياء الأمور بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتعريف الطلاب بكيفية مراعاة ذلك أثناء تدريسهم في المدارس والفصول التي يتدربون بها حالياً أو التي سوف يعملون بها في المستقبل القريب.

وتحدثت كلاً من الدكتورة وفاء محمد علي و إيمان علي عن أسباب مشكلة الهجرة غير الشرعية وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية علي مستوي الفرد والمجتمع. وكيفية مشاركة جميع الفئات والمؤسسات في مواجهة هذه المشكلة في المجتمع المصري، وكيفية نشر الوعي والفكر بين الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.