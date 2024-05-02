تجنبًا للوفاة.. 4 نصائح تحمي القلب من التأثير الخطير لارتفاع حرارة الصيف

مع زيادة سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتزايد المخاطر الصحية المترتبة عن هذه الظروف الجوية القاسية، حيث تأتي هذه الفترة بتحديات صحية تتعلق بالتعرض لأشعة الشمس الضارة وزيادة الحرارة، والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة للأفراد.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة القلب

ووفقًا لما ذكره موقع Only My Health، فإن التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل حروق الشمس والتصبغات، بينما يزيد ارتفاع درجات الحرارة من خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس والجفاف. وليس هذا فحسب، بل تعتبر الحرارة المرتفعة عاملًا مساهمًا في زيادة المخاطر الصحية لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة القلب

توضح الأبحاث أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على القلب بشكل سلبي، حيث يتعرض القلب لضغوطات إضافية للعمل بشكل أكبر في تبريد الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بنوبات قلبية وعدم انتظام ضربات القلب.

تسعى الجسم للتخلص من الحرارة الزائدة من خلال الإشعاع الحراري والتبخر. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الجهد إلى إضعاف صحة القلب، حيث يحتاج القلب إلى زيادة في ضخ الدم للتبريد والتحكم في درجة الحرارة الداخلية للجسم.

ولحماية صحة القلب خلال فترات الطقس الحار، هناك عدة إجراءات وقائية يمكن اتخاذها:

1. تجنب الخروج في أوقات النهار عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، ومن الافضل الخروج في المساء أو الصباح الباكر عندما يكون الطقس أكثر برودة، كما ينبغي شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم.

2. لمرضى القلب، يجب الانتباه بشكل خاص إلى توازن السوائل في الجسم، ويُنصح بمراقبة وزن الجسم يوميًا والتحدث مع الطبيب حول كمية السوائل التي ينبغي تناولها يوميًا.

3. يجب تقليل تناول المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الصناعية، حيث يمكن أن تزيد هذه المشروبات من ارتفاع ضغط الدم وتحميل القلب.

4. للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، يُنصح بارتداء الملابس الفاتحة اللون والمصنوعة من القماش الخفيف، واستخدام واقي الشمس عند الخروج خارج المنزل، بالإضافة إلى ارتداء القبعات والنظارات الشمسية للحماية الإضافية.

باستخدام هذه الإجراءات الوقائية، يمكن للأفراد الحفاظ على صحة قلوبهم والتقليل من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية خلال فترات الطقس الحار.