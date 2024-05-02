تفاصيل عرض فيلم السرب في 15 سينما بسعر 40 جنيهًا للتذكرة (شاهد)

أكد عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض وزارة الثقافة فيلم السرب فى 15 سينما تابعة لها بسعر موحد 40 جنيها وسط إقبال كبير ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال الساعات المقبلة، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الوزارة بمثل هذه الأعمال التي تجسد الأعمال البطولية.

سينما الشعب

وأضاف “بسيوني” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود ونهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الثقافة تفتتح المسارح الجديدة بمواقع جديدة ويتم تحهيزها على أعلى مستوى، لافتا إلى أن مشاريع الهيئة مشروع منها سينما الشعب ضمن اهتمامات الوزارة بالمسرح والفنون وجميع أنواع الفن.

السينما من الأمور التي يتعطش لها مختلف المحافظات

وأوضح أن السينما من الأمور التي يتعطش لها مختلف المحافظات ويتم العمل على ذلك، مبينا أن هناك تعاونا مع الشركة المتحدة لإعداد وتحهيز السينما ليتم عرض فيها أهم الأفلام.

ونوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بأن الوزارة رفعت شعار كامل العدد في العيد الماضي، مشيرا إلى أنه يتم عرض كل الأعمال والأفلام التي تعرض في دور السينما العادية.

وكان عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، أكد أن العمل تحدي كبير لأي صانع، لأنك تتناول فترة حساسة جدا وواقعة أليمة جدا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: " تفاجئنا بفيديو قاسي جدا في 2015 لكن الرد وسرعة استجابة الدولة المصرية والقرار التاريخي للسيد الرئيس، كان شافي جدا للقلوب، وأنا شعرت أن هذه الواقعة بكل ما يدور حولها واقعة جديرة بالتجسيد السينمائي".

وتابع عمر عبد الحليم: "مرت السنين وتوافقت رغبات الرؤى ومشاركة الشركة المتحدة والمؤسسة العسكرية المصرية لتجسيد العمل فنيا، وكان الأمر صعب لأن المشروع كان كبير جدا، وأنا شعرت بقيمة ما قامت به مصر أن يجسد للجمهور".

وطرح العمل في جميع السينمات بدءًا من اليوم 1 مايو في جميع دور العرض، وهو بطولة كل من النجوم أحمد السقا ودياب ومحمد ممدوح وشريف منير وصبا مبارك وكريم فهمى وعدد كبير من النجوم، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكانت طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.