إنشاء أكبر محطة بالعالم لمعالجة الصرف الزراعي بسيناء (فيديو)

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا تليفزيونيا حول مشروعات الرى فى سيناء، وذكر التقرير أن الدولة نفذت محطة بحر البقر الأكبر على مستوى العالم، والتى تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتعمل بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يوميا.

استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية

وذكر التقرير أنه تم استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية، والانتهاء من 18 مأخذا من إجمالى 24 على ترعة الشيخ جابر، ويهدف المأخذ لرى 125 ألف فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

إنشاء 17 تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 17 تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول، و 556 منشأة متنوعة للحماية من أخطار السيول فى سيناء، ووفرت المنشآت الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.

جدير بالذكر أن مشروع محطة معالجة المحسمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حظيت باهتمام خاص، إذ يعد أحد المشروعات القومية المهمة التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة مليون متر مكعب يومياً، ولضخها فى ترعة سيناء وزراعة 50 ألف فدان.

تبلغ تكلفة مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة نحو 3.5 مليار جنيه.. ويأتى ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من المياه.

ومؤخراً، أوضح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن هذا المشروع المهم يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، وأنه باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التى تم نهوها وافتتاحها فى 27 سبتمبر 2021 بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتى تم نهوها بالفعل بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا.

والأسبوع الحالى وتحديد يوم الإثنين 22 أبريل مرت أربعة أعوام على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم فى 2020.

وأضاف وزير الرى أنه تتم إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى أضافت 4.80 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالى 26 مليار متر مكعب.

وذكرت مجلة Engineering News-Record الأمريكية، «محطة المحسمة» ووصفتها بأنها أفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020، والتى كانت ضمن قائمتها التى ضمت 30 مشروعًا من 21 دولة حول العالم.

المهندس محمد صالح البسيونى، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، قال: يعتبر مشروع نقل مياه مصرف المحسمة من غرب قناة السويس إلى شرق القناة باكورة التحول النوعى فى استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها، بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويًا، مما يسهم فى زيادة مساحات الأراضى المزروعة بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان، فى ظل محدودية الموارد المائية ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية، كما يسهم المشروع فى الحد من التلوث، وأيضاً تحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح رئيس مصلحة الرى أن سحارة سرابيوم تقوم بنقل المياه العذبة على جانبى قناة السويس، أما سحارة المحسمة فتختص بنقل مياه محطة سيناء من الغرب إلى الشرق وهى موجودة منذ سنوات طويلة.

أضاف أن المشروع يعتبر الأول فى تاريخ الوزارة سواء من حيث زيادة كميات المياه التى يمكن الاستفادة منها أو تقنيات المعالجة، وقد كان لهذا المشروع الفضل فى تغيير استراتيجية الوزارة للتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها بكميات أكبر والتحول إلى مفهوم (مصر تستطيع)، ليوفر ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة والتى تضاف إلى الميزان المائى لتتم إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالى 26 مليار متر مكعب.