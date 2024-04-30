مياه الشرب بسوهاج تشارك بالمعرض الدولى الاول فى مصر لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحى و المياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمعرض الدولى الاول فى مصر لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحى وتنقية وتحلية المياه فى دورته الثامنة "وتركس" والذى عقد فى الفترة من 28 الى 30 ابريل الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان مشاركة الشركة تاتى فى اطار ضرورة الاطلاع على احدث التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار المهندس اشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الدعم الفنى انه تم مشاركة عدد من مهندسى الشركة يمثلون قطاعات الدعم الفنى والمشروعات والتخطيط ومناطق مياه الشرب والصرف الصحى لنقل الخبرات التى تم استعراضها خلال المعرض للاستفادة بها فى تنفيذ الأعمال والمهام الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر ان المعرض استمر لثلاثة ايام متواصلة لتقديم تكنولوجيات واعمال لاكثر من 400 شركة محلية ودولية من أكبر العلامات التجارية لتكنولوجيا تحلية وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف بمشاركة دولية غير مسبوقة من دول العالم مثل ايطاليا وامريكا وتركيا واسبانيا والنمسا وروسيا والنرويج والمجر والهند والصين وكوريا وبمشاركة العديد من الهيئات الحكومية المحلية والعالمية.