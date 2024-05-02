تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

شارع صلاح سالم

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات مرورية متقطعة على امتداد الطريق وصولا إلى تقاطع كوبري أكتوبر، الذي توجد عليه كثافات مرورية، وتقل تلك الكثافات تدريجيا لدى مستشفى العباسية، بينما تختفي تماما عند محطة مترو الاستاد.

سيولة مرورية في شارع الموسكي

وتوجد سيولة مرورية في شارع الموسكي، ولكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية خلال الساعات القادمة، كما أن هناك كثافات مرورية متقطعة في شارع رمسيس باتجاه العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجد كثافات مرورية متقطعة في شارع الهرم بداية من المستشفى وصولا إلى الجيزة، كما توجد كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح.

وتظهر كثافات نسبية في شارع فيصل الموازي لشارع الهرم في الوقت الحالي، إذ تبدأ الكثافات من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تقل تدريجيا لدى محطة التعاون.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وحققت الحملات نتائج إيجابية وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر

توجهت الزوجة المكلومة إلى قسم شرطة الهرم والدموع تنهمر من عينيها وفي يدها طفلة صغيرة ترتعد وترتعش، بملامح وجه شبه مشوهة، بسبب ما بها من كدمات وعلامات زرقاء نتيجة حفلات التعذيب التي أقامها الأب الهمجي بلا رحمة وبدون أي سبب، إذ أفقدته المخدرات الإحساس بالأبوة، وفقد عقله وراح يعتدي على الطفلة الصغيرة بلا أي رحمة وبدون وعي بظهر المطواة، وأكدت الأم أن زوجها مدمن مخدات ويخرج عن طوره ويعتدي على ابنته بكل وحشية.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وجه بتحرير محضر بالواقعة وتحويل الطفلة الصغيرة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي لبيان ما بها من إصابات وأمر بسرعة ضبط الأب المتهم.