تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرًا يرصد الحالة المرورية اليوم الأربعاء أول أيام شهر مايو.

كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، ويشهد شارع رمسيس بعض الكثافات، حيث إن الشوارع هناك بها بعض الكثافات التي تبدأ تقل حتى نصل غمرة.

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

الطريق الدائري به سيولة مرورية

وفي محافظة الجيزة، فإن الطريق الدائري به سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند بعض النزلات، خصوصا محور 26 يوليو الذي يشهد سيولة مرورية، لكن، الطريق المتجه للمهندسين، فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وجهت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1186 مخالفة تجاوز السرعة، و250 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و21 دراجة نارية مخالفة، و36 مخالفة موقف عشوائى، و103 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.