مرضى السكري.. تجنبوا ارتفاع نسبة السكر في الدم بتناول هذه الأطعمة

يلعب النظام الغذائي الجيد دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وجعلها تحت السيطرة، حيث أن مرض السكري هو مرض يؤثر على هرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وإهماله يسبب للمريض عواقب صحية وخيمة.

ووفق لموقع " healthshots"، قال اخصائي التغذية بوفانيشواري، أن النظام الغذائي لمرضى السكري يجب أن يحقق التوازن الصحيح بين الكربوهيدرات والبروتين والدهون، إلى جانب الألياف والمغذيات الدقيقة، التي تساعدك على تحقيق نسبة السكر في الدم الصحيحة للوجبة بأكملها.

ويتضمن النظام الغذائي المغذي لمرضى السكر نسبة كبيرة من الخضروات، والتي تشكل أكثر من 50 % من الوجبة، سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة، وجود الطعام الملىء بالكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة، بنسبة 25 % من الوجبة، بينما يجب أن تأتي نسبة 25 % المتبقية من مصادر البروتين، مثل العدس وبياض البيض والمشروم وصدور الدجاج والأسماك، بجانب الدهون الجيدة مشددًا على ضرورة دمج الفاكهة غير الحلوة يوميًا مع اللبن والزبادي للبقاء رطبًا وتعزيز المناعة، كما يوصي الخبير.

ولتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم لمرضى السكري هناك بع الأطعمة التي يجب الالتزام بتناولها للحفاظ على مستويات السكر في الدم ومنها:

القمح

الشوفان العادي

القرع

الفول

البابايا

الأفوكادو

الرمان

الأطعمة الغنية بالبروتين

الجوافة

اللوز

عين الجمل

الفستق

الحبوب

الاحماض الدهنية أوميغا -3

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

أطعمة يجب تجنبها مريض السكري

كما يجب على مرضى السكري تجنب تلك الأطعمة: