طرق تقديم البلاغ والشكوى لهيئة الرقابة الإدارية.. بالرابط

يتعرض المواطنون في بعض الحالات، إلى قصور من الجهات المؤسسات وفي إطار حماية المجتمع وفرت هيئة الرقابة الإدارية سبل ووسائل لتقديم الشكاوي والبلاغات التي تختص بها بناء على الصلاحيات التي تمتلكها لحل المشكلة أو الشكوى.

وفي حال تجاوز أحد العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح أن حدث قصور وخلل أو إهمال في الجهاز الإداري التابع للعامل، أو تسبب في اى ضرر أو مساس بالمال العام او الوظيفة العامة، أو في حال ساء تأدية مهامة الوظيفية وأداء واجباته والخدمة المقدمة للمواطنين، ألزمت الهيئة المتعرض لأي من هذه المشكلات أن يتقدم بشكوي من أجل تحسين الأوضاع بالهيئة وتحقيق موجبات القوانين واللوائح.

وأوضحت الهيئة في الإعلان السابق من أجل تحقيق تنفيذ القوانين واللوائح، بعض الشكاوي التي تختص بها والتي تخرج عن نطاق إختصاصتها أو المتعلقة بالنزاعات المدنية بين الأطراف ، أو الشكاور التي يتبين فيها سابقة فحصها بمعرفة الهيئة والجهات المتخصة أو تتعلق بالقضاء أو تبين أنها اجراءات إيجابية لإزالة قامت بها الدجهة الإدارية.

وفي حال كانت هذه الشكاوي في صميم تخصص الهيئة الإدارية، يتمكن المواطن من تقديم مشكلته وعرضها في شكورى رسمية يستعرض فيها ماتعرض له أو الأزمة التي مر بها لما فيها من تجاوز القانون، ومن هذه السبل ووسائل.

طرق البلاغات والشكاوى لهيئة الرقابة الإدارية

1- شكوى كتابية في مكتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعه لها في المحافظات، ويتضمن كتابة بلاغ رسمي أو مكتوب ورقي يأسماء المضرورين ووصف المشكلة محل الشكوى.

2-من خلال البريد وإرسال الشكوى إلى الهيئة الرقابة العامة إلى صندوق بريد رقم 111 الكائن في منطقة هليوبلس

3-من خلال التوالص عبر الموقع الإلكتروني وبوابة الهيئة ، رابط البوابة اضغط هنـــــا.

4-المرور بمراحل تقديم الشوى عبر البوابة الإلكترونية من خلال الدخول إلى قسم الشكاوي بالقائمة الرئيسية ثم الضغط على اختيار "إرسال شكوى" وملئ النموذج المقدم ثم الضغط على "إدخال".

5-ارسال الشكوى عن طريق الفاكس رقم 0020222915403

6-التواصل عبر الهاتف الرقم التابع لهئية الرقابة الإدارية 0020222902728 والمختصر وفق ماهو معلن في البوابة الإلكترونية 16100 ، ومتابعة الفحص الدائم للشكوى، وفي حال ظهرت نتيجة للشكوى ترسل الهيئة إخطارًا للشاكي بالمجريات عن طريق رسالة SMS .