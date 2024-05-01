محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات الرقابة على المقاهي والمحال بطريق المريوطية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شرطة المرافق وحي الهرم بتكثيف حملات الرقابة بطريق المريوطية ورصد مخالفات المقاهى والمحال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بعد تلقي عددا من شكاوي المواطنين خلال جولته بطريق المريوطية.



وعلى الفور شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بشن عدد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد ٣ مقاهي مخالفة لتعديهم على الطريق العام وتعطيل حركة المارة والمركبات وإحداث إزعاجا للمواطنين علي مدار اليوم وتم مصادرة حالات التعدى وإعادة الحركة بالشارع إلى طبيعتها.

تحرير المحاضر بالحالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحى



وتم تحرير المحاضر بالحالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.



وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وعدم السماح بتعدي المحال والمقاهي على الطريق العام.