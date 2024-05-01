يحتفل به الأخوة الأقباط غدًا.. كل ما تريد معرفته عن خميس العهد

يحتفل الأخوة الأقباط غدًا الخميس فيما يُعرف بـ"خميس العهد"، وهو ضمن أسبوع الآلام الذي بدأ السبت الماضي ومن المقرر أن ينتهي يوم السبت المقبل بقداس عيد القيامة المجيد.



ويتكون أسبوع الآلام من سبت لعازر هو السبت الذي أقام فيه يسوع لعازر، وأحد السعف ذكرى دخول المسيح القدس، واثنين البصخة، وثلاثاء البصخة، وأربعاء البصخة، وهي التي تسمى بأيام البصخة ولا يرفع بخور.

ويُعد هذا الأسبوع أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية، ويطلق عليه "أسبوع الآلام"، أو بشكل أدقّ "أسبوع البصخة المقدس" وتبدأ أحداث أسبوع الآلام بالفرح مع دخول السيد المسيح أورشليم واستقبال أهلها له بسعف النخيل، ويتوسطه الحزن والألم حيث يتم لفّ أعمدة الكنائس بلفافات سوداء، كما يتم فعل الأمر نفسه بالأيقونات وتعلق الستائر السوداء على بعض جدران الكنيسة.

سبب تسمية خميس العهد بهذا الاسم

ويرجع تسمية "خميس العهد" بهذا الاسم نظرًا لأن السيد المسيح عقد عهدًا مع كنيسته بتأسيس سر التناول الذي يُعد أحد أسرار الكنيسة السبعة المكونة للديانة المسيحية، "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي".

وخميس العهد وهو ذكرى العشاء الأخير مع التلاميذ، قبل أن يتم القبض عليه وتوجيه تهمة التجديف له، ويعتبر هذا اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، وكذلك هو يوم تأسيس سر التناول أحد أسرار الكنيسة السبعة

ويعقب ذلك يوم الجمعة العظيمة وهو أقدس أيام السنة لدى المسيحيين في العالم أجمع، وهو ذكرى تعذيب وصلب وموت المسيح على الصليب، ويصوم فيه الأقباط بدءا من ليلة الخميس وحتى مساء الجمعة، ثم يعقبه سبت الفرح أو سبت النور، ثم أحد القيامة وهو تذكار قيامة يسوع وظهوره لمريم المجدلية- وفق المعتقدات المسيحية.