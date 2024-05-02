درجات الحرارة اليوم.. تصل في بعض المناطق لـ 37

درجات الحرارة.. يسود اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، طقس حار في فترة النهار على أغلب المدن والمحافظات، ويكون معتدلًا في الصباح الباكر والليل، مع نشاط للرياح بالسواحل الشرقية وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم 2-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة ببعض المدن والمحافظات اليوم

درجة الحرارة في القاهرة .. 20 و 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 28

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 16 و 31

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 30

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 26

درجة الحرارة في رفح .. 18 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 22 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 35

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 24

درجة الحرارة في السلوم .. 16 و 30

درجة الحرارة في سيوة .. 18 و 35

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 و 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 19 و 34

درجة الحرارة في قنا .. 21 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 36

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 و 37

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 22 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 22 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 29

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 28