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الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

درجات الحرارة اليوم.. تصل في بعض المناطق لـ 37

طقس اليوم
طقس اليوم

درجات الحرارة.. يسود اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، طقس حار في فترة النهار على أغلب المدن والمحافظات، ويكون معتدلًا في الصباح الباكر والليل، مع نشاط للرياح بالسواحل الشرقية وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم 2-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة ببعض المدن والمحافظات اليوم

درجة الحرارة في القاهرة .. 20 و 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 28

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 16 و 31

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 30

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 26

درجة الحرارة في رفح .. 18 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 22 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 35

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 24

درجة الحرارة في السلوم .. 16 و 30

درجة الحرارة في سيوة .. 18 و 35

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 و 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 19 و 34

درجة الحرارة في قنا .. 21 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 36

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 و 37

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 22 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 22 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 29

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 28

الجريدة الورقية