درجات الحرارة اليوم.. تصل في بعض المناطق لـ 37
درجات الحرارة.. يسود اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، طقس حار في فترة النهار على أغلب المدن والمحافظات، ويكون معتدلًا في الصباح الباكر والليل، مع نشاط للرياح بالسواحل الشرقية وجنوب البلاد.
درجات الحرارة اليوم 2-5-2024
ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة ببعض المدن والمحافظات اليوم
درجة الحرارة في القاهرة .. 20 و 31
درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 28
درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 30
درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 28
درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 24
درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 25
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 16 و 31
درجة الحرارة في السويس .. 18 و 30
درجة الحرارة في العريش .. 16 و 26
درجة الحرارة في رفح .. 18 و 23
درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 31
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24
درجة الحرارة في الطور .. 22 و 30
درجة الحرارة في طابا .. 21 و 29
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 23 و 35
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 26
درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 24
درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 24
درجة الحرارة في السلوم .. 16 و 30
درجة الحرارة في سيوة .. 18 و 35
درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32
درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 و 34
درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 31
درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 32
درجة الحرارة في سوهاج .. 19 و 34
درجة الحرارة في قنا .. 21 و 36
درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 36
درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 37
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 و 37
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 22 و 35
درجة الحرارة في شلاتين .. 22 و 32
درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 29
درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 29
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 28