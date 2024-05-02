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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عدم استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

طقس الامارات
طقس الامارات

حذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم اخميس، موضحًا أن الطقس غير مستقر مع سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

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الرياح جنوبية شرقية 
وأضاف المركز، الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 إلى 40 كم/س تصل إلى 75 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج  شديد الاضطراب أحياناً مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:01 والمد الثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة  14:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:57

بحر عمان متوسط الموج 
وتابع، بحر عمان فيكون متوسط الموج يصبح مضطربا مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 23:23
وقد قرر مجلـس الوزراء الإماراتي، تطبيق نظام العمل عن بعد اليوم الخميس   لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة ويُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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