مكونات طبيعية لبشرة صافية كالأطفال

يندرج حب الشباب ضمن المشاكل التجميليّة الأكثر شيوعاً بين النساء، والرجال، والمراهقين أيضاً، فما هي المكونات الأكثر فعالية للقضاء على هذه البثور التي تُعكّر صفو البشرة؟.

يظهر حب الشباب على شكل التهابات مُزمنة تطال البشرة، وهو السبب الأول للاستشارات الطبيّة في عيادات أطباء الجلد. تعمل الغدد الدهنيّة على إفراز كمية كبيرة من الدهون المسؤولة عن سدّ المسام، وتستفيد البكتيريا المُسبّبة لحب الشباب من هذا الوضع للتكاثر والتسبّب بالالتهابات أما العلاجات المُفيدة في هذا المجال فتعتمد على استعمال مكونات أثبتت فعاليتها في القضاء على هذه المشكلة التجميليّة الشائعة.

مكوّنات مُقشّرة

تُساعد الأحماض الهيدروكسيليّة المكوّنة من أحماض ألفا هيدروكسيل أو AHA وأحماض بيتا هيدروكسيل أو BHA (أكثرها شهرةً هو حمض الساليسيليك) بالإضافة إلى الأحماض المُتعدّدة الهيدروكسيلات أو PHA على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة عن سطحها مما يسمح بتفريغ الزهم المُحتبس في المسام. تتأثّر الأحماض الهيدروكسيليّة من فئتي ألفا وبيتا بأشعة الشمس ومن الأفضل عدم استعمالها مع مستحضرات تحتوي على الفيتامينC لتجنّب تحسّس البشرة كما يُنصح بعدم استعمالها على البشرات الحساسة أو المُصابة بالتهابات.

وتبقى الأحماض المُتعدّدة الهيدروكسيلات بكونها الأكثر نعومة على البشرة لأن نسبة اختراقها للبشرة هي الأقل أما حمض السكينيك فيّشكّل بديل لحمض الساليسيليك كون مفعوله أقل تسبباً لجفاف البشرة وهو لايتمتع بأي تأثير مُسرطن أو سام.

يتمتع الريتينول المُشتقّ من الفيتامينA بتأثير فعّال في علاج حب الشباب، ولكن البشرات الحسّاسة لاتتحمّله كثيراً وكذلك البشرات غير المُعتادة عليه والتي يمكن أن تتعرّض للوخز والاحمرار جرّاء استعماله.

مكوّنات طبيعيّة مُضادة لحب الشباب

لا يعتمد علاج حب الشباب على استعمال الأحماض فقط، ولكن يمكن أيضاً تناول مكونات تعمل داخلياً على الوقاية من ظهور هذه المشكلة التجميليّة وتُساعد في علاجها، وهي مكونات تحافظ على طبيعة البشرة وتقوّيها بهدف إعادة توازنها وتعزيز دفاعاتها المناعيّة، إنها الأنواع الجديدة من البريبيوتيك والبوست-بيوتيك التي تُعيد التوازن إلى "ميكروبيوم" الجلد وأبرزها الفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والقوليات، والبصل، والثوم. وأخيراً يمكن الاستعانة بمُستخلصات عرق السوس المُضاد للالتهابات، والشوفان المُساعد على التآم الندبات في تأمين علاج فعّال لحب الشباب.