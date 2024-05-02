رسميا .... انتهاء امال الاندية الانجليزية في مقعد أوربي إضافي بدوري الأبطال

بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا بين بروسيا دورتموند و باريس سان جيرمان بفوز اسود الفيستفاليا بهدف مقابل لاشىء على ملعب سيجنال ايدونا بارك انتهت رسميا امال اندية الدوري الأنجليزي في الحصول على مقعد إضافي في بطولة دوري أبطال أوربا او الدوري الأوربي في الموسم القادم .

وكان فريق بروسيا دورتموند قد حسم المواجهة الاولى مع منافسه باريس سان جيرمان بهدف سجله مهاجمه نيكلاس فولكيرج في الشوط الاول ليدمر هذا الفوز اي احتمالات لامكانية إضافة مقعد أوربي خامس في دوري أبطال أوربا للأندية الانجليزية .

ووفقا للنظام الجديد المحتسب لتحديد الدول التي ستحصل على المقعدين الاضافيين في بطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل فأن اندية ايطاليا سبق و حصدت المقعد الأول و بفوز دورتموند على باريس سان جيرمان نجحت اندية البوندزليجا في الحصول على المقعد الثاني وحسم التنافس مع اندية الدوري الأنجليزي التي ستكتفي بمقاعدها المعتادة في البطولات الأوربية في الموسم المقبل بعد ادائها المخيب للامال في البطولات الأوربية حيث خرجت كل اندية الدور الأنجليزي من الدور ربع النهائي ما سبقه في كل البطولات حيث ودع مانشيستر سيتي و الارسنال دوري الابطال وليفربول و ويستهام الدوري الأوربي ليكون هذا هو الموسم الاول منذ موسم ٢٠١٤ / ٢٠١٥ الذي لم يتواجد فيه فريق انجليزي في الدور نصف النهائي لبطولتي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوربي و لم يتأهل سوى فريق استون فيلا الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس المؤتمر الأوربي والتي سيلاقي فيه مساء اليوم ( الخميس ) فريق اوليمبياكوس اليوناني على ملعب فيلا بارك في لقاء الذهاب .

يذكر ان اندية ايطاليا تصدرت السباق نحو المقاعد الأوربية لهذا الموسم وفقا للنظام الجديد للاتحاد الأوربي برصيد ١٩.٤٢٨ نقطة بينما جاءت اندية ألمانيا في المركز الثاني برصيد ١٨.٠٧١ نقطة ثم اندية انجلترا برصيد ١٧.٣٧٥ نقطة .