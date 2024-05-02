مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4 بجودة HD ماي سيما

شاهد shahid مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 3 و 4 بجودة HD ماي سيما،بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى من مسلسل "البيت بيتي 2"، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، يبحث الجمهور عن توقيت عرض الحلقتين 3 و 4 من المسلسل في الجزء الثاني من العمل.

مواعيد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني.

يبحث العديد من متابعي ومحبي المسلسلات الكوميدية عن مواعيد عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، عبر محرك البحث الشهير جوجل.

لمشاهدة مسلسل مسلسل البيت بيتي الجزء 2 الحلقة 3 و 4| اضغط هنا

لمشاهدة مسلسل مسلسل البيت بيتي الجزء 2 الحلقة 3 و 4| اضغط هنا

سيتم عرض الحلقتين 3 و 4 من مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 على منصة شاهد في تمام الساعة 8 مساءً، وسيتم عرض حلقتين كل أسبوع.

مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4 بجودة HD ماي سيما

قصة الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي

تدور أحداث مسلسل "البيت بيتي 2" في إطار كوميدي مع لمسات من الرعب، حيث يضطر الشخصية الرئيسية "بينو"، التي يقوم بدورها مصطفى خاطر، للعودة إلى القاهرة لتسوية ميراثها، ولكن تكتشف أنها ستواجه مغامرات مرعبة في مراحلها.

أبطال مسلسل البيت بيتي

يشارك في مسلسل البطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ومحمود حافظ، الذي تأليفه أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراجه خالد مرعي.

تعتبر مسلسل "البيت بيتي 2" مميزًا بتجميعه بين الكوميديا والرعب، حيث يستمتع المشاهدون بمتابعة مغامرات شخصياته المشوقة والمثيرة، ويتميز بتواجد نجوم الفن المميزين الذين يزيدون من جاذبية المسلسل، مما يجعله محطة مثالية لعشاق الدراما الخفيفة والمشوقة.