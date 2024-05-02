وزير التربية والتعليم: نسعى لإنتاج طلاب مبدعين ومبتكرين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمام الوزارة بتقديم التعليم المنتج للإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين فى المجالات المختلفة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مراجعة وتطوير المناهج الدراسية لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطعيم المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي بالبرمجة وعلوم البيانات.

وزير التربية والتعليم: نركز على تطوير مهارات التفكير الناقد

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المناهج الدراسية المطورة في نظام التعليم الجديد ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المناهج الدراسية المطورة تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استكمال بناء المناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا في مختلف المناهج.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المناهج الدراسية المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمي من دون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.