أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، دمج قضايا الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية الجديدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن المناهج الدراسية المختلفة تشتمل على دمج القضايا بصفة عامة، وقضية الصحة العامة وما يتفرع منها من قضايا كقضية الصحة الإنجابية والصحة الوقائية والعلاجية.

ونبه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم إلى أن تجربة مصر فريدة في المنطقة في تطوير إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، إلى إنتاج أدلة لتدريب المعلمين وتوعية الطلاب وأولياء الأمور من خلال المواقف الحياتية الملموسة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "مكتب مصر".

وألمح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى أهمية وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية كأداة للأنشطة اللاصفية وداعمة لمعالجة القضايا المتضمنة بالكتاب المدرسي، وأهمية تنوع المواد التعليمية والتوعوية وتنوع مصادرها ليشمل الوعي جميع فئات المجتمع.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى أن تطوير المناهج الدراسية بدأت بصياغة الإطار العام وتحديد القضايا ذات الاهتمام الكبير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن المناهج الدراسية تتضمن المهارات الحياتية والقيم الداعمة لما لها من دور كبير ومؤثر في إعداد الفرد للحياة وتحسين جودة حياة المواطن والمجتمع المصري.

استمرار تطوير المناهج الدراسية

ونوه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، باستمرار مراحل تطوير المناهج الدراسية خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم إن مراحل التطوير مستمرة خلال الأعوام المقبلة لتشمل المرحلة الاعدادية بداية من العام الدراسي 2024-2025، وتليها المرحلة الثانوية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء تماما من تطوير حميع المناهج الدراسية لصفوف المرحلة الابتدائية وفقا لنظام التعليم الجديد.

وعرض رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج التجربة المصرية في إصلاح وتطوير التعليم، والتي بدأت عام 2018 بدعم كامل من القيادة السياسية باعتبار أن النظام التعليمي الكفء هو السبيل لبناء الإنسان.

