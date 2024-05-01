بعد 150 عامًا.. الحكومة الغينية تنجح في استرجاع قطع أثرية منهوبة

القطع الأثرية المنهوبة من مملكة أسانتي معروضة أخيرا في غانا ، بعد 150 عاما من استيلاء المستعمرين البريطانيين عليها.

توافد الغانيون إلى متحف قصر مانهيا في كوماسي، عاصمة منطقة أسانتي، للترحيب بالعناصر الـ 32 في الوطن.

قال ملك أسانتي أوتومفو أوسي توتو الثاني "هذا يوم لأسانتي، يوم للقارة الأفريقية السوداء الروح التي نشاركها عادت».

وفي هذه المرحلة، لم تعير هذه المواد إلى غانا إلا لمدة ثلاث سنوات، ومع ذلك ، يمكن تمديد هذا القرض.

الاتفاق بين متحفين بريطانيين متحف فيكتوريا وألبرت (V&A) والمتحف البريطاني وملك Asante ، وليس الحكومة الغانية.

ينظر إلى ملك Asante ، أو Asantehene ، على أنه رمز للسلطة التقليدية ، ويعتقد أنه مستثمر بأرواح أسلافه، لكن مملكته أصبحت الآن جزءا من الديمقراطية الحديثة في غانا.

"لقد استعيدت كرامتنا"، أضاف هنري أمانكواتيا، مفوض الشرطة المتقاعد وأسانتي الفخور، لبي بي سي، وسط همهمة قرع الطبول المبتهج.

يعير V&A 17 قطعة بينما 15 قطعة من المتحف البريطاني.

تتزامن عودة القطع الأثرية مع الاحتفال باليوبيل الفضي ل Asantehene.

تم نهب بعض العناصر ، التي وصفها البعض بأنها "جواهر تاج غانا" خلال الحروب الأنجلو-أشانتي في القرن 19 ، بما في ذلك حرب سارجرينتي الشهيرة عام 1874.

أعطيت عناصر أخرى مثل القيثارة الذهبية (Sankuo) لدبلوماسي بريطاني في عام 1817.

أضاف الدكتور تريستام هانت ، مدير متحف فيكتوريا وألبرت ، الذي سافر إلى كوماسي لحضور الحفل، "نحن نعترف بالتاريخ المؤلم للغاية المحيط بالحصول على هذه الأشياء. تاريخ ملوث بندوب الصراع الإمبريالي والاستعمار" .

ومن بين القطع الأثرية التي أعيدت سيف الدولة وأنبوب السلام الذهبي والشارات الذهبية التي يرتديها المسؤولون المكلفون بتطهير روح الملك.

وقال الدكتور هانت: "لقد شهدت هذه الكنوز على انتصار وتجارب المملكة العظيمة وعودتها إلى كوماسي هي شهادة على قوة التبادل الثقافي والمصالحة".

أحد العناصر التي تم إرجاعها ، سيف الدولة ، والذي يطلق عليه أيضا "سيف mpompomsuo" يحمل أهمية كبيرة لشعب Asante.

إنه بمثابة سيف المنصب الذي يستخدم في أداء اليمين الدستورية للمملكة من قبل كبار الزعماء والملك نفسه.

وقال المؤرخ الملكي أوسي بونسو سافو كانتانكا لبي بي سي إنه عندما أخذت القطع من أسانتي أخذت "جزءا من قلبنا وشعورنا وكياننا كله".

إن عودة القطع الأثرية مثيرة للجدل بقدر ما هي مهمة.

بموجب قانون المملكة المتحدة ، يحظر على المتاحف الوطنية مثل متحف فيكتوريا وألبرت والمتحف البريطاني إعادة العناصر المتنازع عليها بشكل دائم في مجموعاتها ، وينظر إلى صفقات الإعارة مثل هذه على أنها وسيلة للسماح للقطع بالعودة إلى بلدانها الأصلية.

تخشى بعض الدول التي تدعي القطع الأثرية المتنازع عليها من أن القروض قد تستخدم للإيحاء بأنها تقبل ملكية المملكة المتحدة.

يشعر العديد من الغانيين أن الحلي يجب أن تبقى دائمة. ومع ذلك ، فإن هذا الترتيب الجديد هو وسيلة للتغلب على القيود القانونية البريطانية.

وقد دعت البلدان الأفريقية مرارا وتكرارا إلى إعادة القطع المنهوبة مع استعادة بعضها ملكية القطع الأثرية التاريخية الثمينة في السنوات الأخيرة.