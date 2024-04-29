أول قرار لجوميز للاعبى الزمالك بعد عودة البعثه من غانا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات الجماعية في الخامسة مساء غداً الثلاثاء على ملعب النادي عقب عودة بعثة الأبيض من غانا بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوميز، باستئناف التدريبات غداً استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.