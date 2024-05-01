الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر في مباراة الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن أحمد عبد القادر تعرض لألم في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه مباراة الإسماعيلي اليوم.

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وأوضح جاب الله أن عبد القادر اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد حجم الإصابة. 

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

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