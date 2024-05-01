الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سوكوسيم السنغالي يفوز على بجاية الجزائري في بطولة أفريقيا للطائرة

بطولة افريقيا لسيدات
بطولة افريقيا لسيدات الطائرة

تغلب فريق سوكوسيم السنغالي لكرة الطائرة «سيدات» على نظيره فريق ناصرية شباب بجاية الجزائري بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي حتى 4 مايو المقبل.‏

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سيدات الزمالك يتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق السنغالي عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
 
أنهى ناصرية شباب بجاية الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-27، بينما عاد الفريق السنغالي وحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وتفوق الفريق الجزائري في الشوط الثالث لينهيه بنتيجة 25-11، وعاد الفريق السنغالي لينهي الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25-19, قبل أن يحسم  سوكوسيم الشوط الخامس له والمباراة بنتيجة 15-12.

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