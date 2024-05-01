الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بثنائية تاو وعاشور وتألق شوبير.. الأهلي يحقق فوزًا مثيرًا على الإسماعيلي بالدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

حقق الأهلي ، الفوز على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.
 

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افتتح بيرسي تاو ، التسجيل للأحمر مع مجريات الشوط الأول ، قبل أن يضاعف إمام عاشور النتيجة مع الشوط الثاني ، ثم قلص عبد الرحمن مجدي النتيجة للدراويش من ركلة جزاء.

وشهدت مجريات اللقاء تألق لافت لحارس الأهلي مصطفى شوبير ، الذي انقذ أكثر من فرصة تهديفية محققة لصالح الإسماعيلي.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما مثل الإسماعيلي كل من ..
حراسة المرمى: أحمد عادل.
الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.
الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز 13 من 20 لقاء ، بينما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 24 في المركز 11 من 12 لقاء.

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