عاجل
عاجل.. الأرض تنجرف بآلاف المستوطنين ورجال الإنقاذ يبحثون عنهم في البحر الميت
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي كأس مصر للسلة

سيدات الأهلي لكرة
سيدات الأهلي لكرة السلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق هليوبوليس بنتيجة 89-43، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.

txt

سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبوليس بنصف نهائي كأس مصر

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وشهدت تفوقًا من جانب «سيدات سلة الأهلي» على مجريات اللقاء ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.

‏‎وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتفوق الفريق بنتيجة 17-10، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 31-20، وسيطر الأهلي على الفترة الثالثة لتنتهي بتفوقه بنتيجة 57-29.

الجريدة الورقية