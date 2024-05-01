حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الألسن بجامعة قناة السويس



برعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الاستاذ الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس وحدة الدعم الأكاديمي



نظمت وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تحت اشراف د.هدى الشوادفي المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي ، ود. سارة عبد الرحمن مسئول لجنة الموهوبين والمتفوقين بالوحدة والأستاذة تغريد أبو الخير المدير الإداري للوحدة.



استهل الحفل بتلاوة عطرة لبعض آيات الذكر الحكيم، ثم شكر الأستاذ الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية قيادات الجامعة رئيسا ونائبا على دعمهم للكلية وأكد سيادته أن الطلاب هم أهم عنصر في العملية التعليمية وتصب كل الجهود في خدمة مصلحته، ومن بين أوجه الدعم تأتي الأنشطة الطلابية كعامل مهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم.



كما أشاد الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته بكلية الألسن على الصعيد العلمي وكذلك تميز أبناء الكلية ومشاركتهم الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة.



وقد توجه أ.د. طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس وحدة الدعم الأكاديمي بخالص الشكر إلى رئيس الجامعة و النائب على ما يولونه من اهتمام للكلية كما توجه بالشكر إلى معالي العميد على ما أحدثه من نهضة في الكلية في عهده، كما حيا سيادته أعضاء وحدة الدعم الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس على دعمهم لطلاب الكلية.



وقد شهدت فقرات الحفل عرضا لفيلم يضم مختلف الأنشطة التي نظمتها الكلية هذا العام من معرض للفنون ومسابقات في الترجمة وفيحفظ القرآن الكريم، وحفلا للموهوبين في الفن والموسيقى والإلقاء والتمثيل، وختاما مؤتمر الكلية للبحوث الطلاب.



ثم تلا ذلك تكريم الطلاب الاوائل في مختلف أقسام الكلية وكذلك أوائل الجامعة الأهلية، والطلاب المشاركين في الأنشطة المختلفة وفي تنظيمها.



كما شهد الحفل تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتوزيع شهادات التكريم والدروع على السادة مشرفين الاقسام والشرفين على الأبحاث، وأعضاء وحدة الدعم الأكاديمى.



وقد شمل الحفل أيضا فقرة تكريم وشكر وعرفان للأم المثالية، تم فيها تكريم والدة الطالبتين منة ابراهيم ونورهان ابراهيم بالفرقة الثانية بقسم اللغة الفرنسية، كما شهد الحفل تكريم أ. تغريد أبو الخير كأم مثالية عن أسرتها الصغيرة وعن أبناء الكلية.

وكذلك شهد الحفل تكريم د. محمد زغلول أمين الكلية لما يبذله من جهد في دعم طلبة الكلية.



وقد جرى الحفل في أجواء أسرية وشهد حضورا متميزا من الطلاب وأولياء الأمور والأساتذة الذين حرصوا جميعا على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامع و العمداء و الوكلاء لتوثيق هذا اليوم