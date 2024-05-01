وكيل تعليم الإسماعيلية: يكرم الأمهات المثاليات والاباءالمثاليين



في إطار التقدير للدور العظيم الذي تقوم به الأمهات وكذلك الاباء في تربية الأبناء و التضحية بحياتهم مقابل سعادة أبنائهم وكذلك مقابل أيضاً بأن يصبحوا أفضل الاشخاص في الحياة.

كرم د. محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الأمهات المثاليات وكذلك الاباء المثالين بحضور د. سامي فضل وكيل المديرية وذلك من خلال المسابقه التي اطلقتها العلاقات العامة بالمديرية بقيادة الأستاذة ماجدة هاشم اليوم الأربعاء بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديريه

والمكرمون هم نجاه محمود احمد اداره فايد وهناء كمال الطاهر اداره ابو صوير ومنال محمود عبد الحميد اداره القنطره شرق وامال عبد الرحمن رضوان اداره شمال الاسماعيليه ووفاء سليمان إبراهيم اداره التعليم الثانوي ديوان المديريه و حسن سيد مهدي وفتحي حمدي باشا

وأسامه احمد مشابط وعطيه السيد محمد نصر ومحمد مصطفي عوض ديوان المديريه



وأعرب وكيل الوزارة خلال كلمته بهذه المناسبة عن مدي امتنانه وشكره لكل أم واب لما قدموه من تعب وجهد وفير لابنائهم ، ولكل معلم و معلمه يبذلون قصاري جهدهم في خدمه ابنائهم طلاب المدارس.