إمام عاشور يُضاعف تقدم الأهلي على الإسماعيلي في لقاء الدوري

ضاعف النادي الأهلي تقدمه على الإسماعيلي ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة 54 عبر اللاعب إمام عاشور.

وتفوق الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء، جاء الهدف عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 ، الذي سجل بعد تسديدة قوية اصطدمت بلاعب الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى وحولت اتجاها إلى شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش.



ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



بينما يمثل الإسماعيلي كل من ..

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.

الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.

