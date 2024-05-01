تحرير 24097 من الامية من خلال مشروع التنور المجتمعي  بجامعة الفيوم

تم عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور منسقي المشروع لكليات الجامعة (كلية التربية، وكلية التربية النوعية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية دار العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الآثار، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الألسن). وذلك يوم الأربعاء فى مقر المشروع بالجامعة.

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن عدد المتحررين من الأمية بلغ 24097 حتى دورة يناير الماضي من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها النتيجة النهائية لدورة يناير، وموقف كل كلية من الكليات المشاركة، وجدول زيارات الدعم الفني والمستهدف لكل كلية لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم.كما تم مناقشة، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة حتى دورة أبريل.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة آمال ربيع تطور مشاركة جامعة الفيوم في الدورات السابقة وفق التقرير الصادر من المجلس الأعلى للجامعات وهيئة محو الامية وتعليم الكبار قبل بداية المشروع من ٢٠١٤ الى ٢٠٢٠ حيث تم محو أمية 61 فقط وبعد بداية المشروع وحتي يناير ٢٠٢٤ تم نجاح 24097 من أبناء محافظة الفيوم وابنا مصر.

كما عقدت مديرة المشروع جلسة عصف ذهني حول سبل التغلب على الصعوبات وآليات تنفيذ قرار مجلس الجامعة.

ورشة عمل فى كلية الزراعة

من جهه اخرى شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة فى جامعة الفيوم ورشة العمل التي نظمتها مكتب الفاو بالجامعة حول ريادة الأعمال والتنمية المستدامة بحضور الدكتور جمال فرج وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سناء هارون مدير مكتب التايكو والمشرف على مكتب الفاو بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

حاضر خلال ورشة العمل الدكتور كمال غلاب الأستاذ بكلية الزراعة والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل.

أوضح الدكتور محمود عبد الفتاح أن الفاو هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ومعنية بالزراعة والغذاء، وتعمل على مكافحة الجوع والفقر والحفاظ على الأمن والسلامة الغذائية حول العالم، لا سيما في الدولة النامية ومقرها في العاصمة الإيطالية روما ولها عشرة فروع رئيسية حول العالم.

4

5

6

7

66