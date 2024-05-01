زراعة المنيا تنفذ حصاد موسع داخل أحد الحقول الإرشادية

أكد الدكتور عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، انه بالتنسيق مع قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة، تم إجراء تقدير الإنتاجية الفدانية لمحصول القمح في المنيا للموسم الزراعي 2023/2024 ، وذلك في إطار جهود ترشيد استخدام المياه.

مؤكدا وكيل الوزارة ، انه عملية التقدير إلى: تقييم كفاءة استخدام الموارد المائية في زراعة القمح ونشر أفضل الممارسات الزراعية لترشيد استهلاك المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ، واضاف وكيل الوزارة ، في كلمته اثناء المؤتمر المنعقد مع المزارعين ، انه قد تم أخذ العينات التقديرية من حقل المزارع علي حسن محمد حسن في حوض المشايخ ، بقرية بني أحمد الغربية ، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، والذي تم زراعته بصنف "بني سويف 5" ضمن حقول ترشيد استخدام المياه وجهاز تحسين الأراضي.

واختتم كلمته، ان المساحة الزراعية لمحصول القمح لهذا العام 216398 فدان ، و ان اليوم هو يوم تنفيذ يوم حصاد موسع لتلك المساحات ، وهذا مايدل على يقظة أجهزة الزراعة بالكامل طوال فترة زراعة المحصول ، ومتابعة كافة مراحل خدمة المحصول الإستراتيجي، موجها على استمرار عمل لجان التوريد في حصر وتيسير تسليم محصول القمح للمزارعين ، حتى انتهاء فترة التوريد ، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإنتاجية تبشر بموسم وفير بإذن الله تعالى.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد نظمت صباح اليوم ، يوم حقلي لحصاد القمح داخل أحد الحقول الإرشادية بمحافظة المنيا ، والتي تمت خدمتها بالليزر من خلال جهاز تحسين الأراضي بالوزارة ، وزراعتها بطرق الزراعة الحديثة على مصاطب ، والتي ساهمت في توفير مياه الري بجانب زيادة الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي ، والمدير التنفيذي للمشروع ، الدكتور ابراهيم عبد الهادي رئيس معهد بحوث القمح ، احمد طه رئيس الفريق العلمي لمحافظة المنيا ، حسين عثمان، مدير إدارة الإرشاد الزراعي ، وائل محمد مهدي ، من المنطقة الإحصائية بالمنيا والتابعة لقطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الإستفادة من وحدتي الأرض والمياه ، وزيادة الإنتاجية من نفس المساحة ، وبمياه أقل وطبقا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في الحقول الإرشادية ، حتى تكون نماذج واقعية تحتذى للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاجية.