اعلان نتائج مسابقات الطلاب المثاليين فى الجامعات المصرية

اعلنت جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء نتائج المسابقات وختام فعاليات الملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة و أعضاء لجان التحكيم، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والوفود الطلابية المشاركة من الجامعات المختلفة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وجّه الدكتور محمد فاروق الخبيري الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق نجاح الملتقيات القمية من داخل جامعة الفيوم والجامعات الأخرى، موضحًا أنه تم مشاركة ٧٢ من الطلاب والطالبات المثاليين بالإضافة إلى ٣٠ طالب وطالبة بمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، الذين يعتبروا هم وغيرهم على مستوى الجامعات المصرية، المسئولين عن حمل راية التغيير والتقدم لتحقيق الغد الأفضل والمستقبل المشرق.

كما وجّه توصية بضرورة أن يتم خلال السنوات القادمة الاهتمام بتنظيم عدد من المسابقات بالتنسيق بين الجامعات المختلفة، تشمل مسابقة الاكتشاف والمغامرة ومسابقة الأفلام القصيرة بهدف تنمية الآفاق وتحقيق الانتماء وتقديم جيل يمتلك فكرًا ورؤية وإحساسًا فنيًا عاليًا، يكون قادرًا على الابداع والابتكار وخدمة الوطن وكافة أفراد.

وأكد الدكتور عرفة صبري حسن أن جامعة الفيوم تعمل باستمرار بتناغم شديد وبروح الفريق إيمانًا منها بأن تحقيق النجاح يكون دومًا حليفًا للعمل بإلاخلاص والتعاون المنظم، كما أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات المشاركين لتحقيق التميز وحتى تكون فترة المسابقات فرصة لتكوين المعارف والصداقات، وكذلك الارتقاء بالمهارات.

كما أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم استضافت عدد ١٧ من الجامعات المصرية، ووفرت من أجلهم كافة المتطلبات حتى يحظى المشاركين بتجربة طلابية ثرية ومفيدة.

وخلال حفل الختام قام الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، بإلقاء كلمة نيابة عن لجنة التحكيم، مؤكدًا أن جامعة الفيوم أصبحت قدوة ونموذجًا يحتذى به في إقامة وتنظيم مثل هذه الملتقيات القمية على مستوى الجامعات المصرية، لما أصبحت تمتلكه من خبرات متزايدة عامًا تلو الآخر، موجهًا التحية للطلاب والطالبات المشاركين الذين هم ثروة الوطن الحقيقة في مواجهة كافة التحديات.

كما أكد أن لجان التحكيم التزمت كافة معايير العدالة والأمانة والإخلاص خلال مراحل التقييم من أجل إعلان نتائج الفائزين من الطلاب الأكثر تميزًا.

وقام الدكتور نادي صلاح الدين رئيس وفد جامعة المنصورة الجديدة، بإلقاء كلمة نيابة عن الوفود الطلابية المشاركة، مشيدًا بتنظيم جامعة الفيوم والمستوى العالي والمتميز بكافة الخطوات التنفيذية للملتقى القمي العاشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين ومسابقة الملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، الأمر الذي يعد انعكاسًا إاعلاء قيمة العمل والنجاح والذي تحقق خلال استضافة هذا الحدث الفريد والمميز، متابعًا أن المسابقات تهدف في الأساس إلى إذكاء روح التنافس والانتماء والصداقة وتبادل الخبرات.

اعلان نتائج المسابقات

وخلال حفل الختام تم إعلان نتائج المسابقات , في مسابقة الطالب المثالي فاز بالمركز الأول الطالب ممدوح إبراهيم بجامعة مدينة السادات، والمركز الثاني الطالب مازن أشرف بجامعة الفيوم، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمود خالد بجامعة كفر الشيخ.

وفي مسابقة الطالبة المثالية فازت بالمركز الأول الطالبة هالة صوفي بجامعة الفيوم، وبالمركز الثاني الطالبة رنا عبد المنعم بجامعة كفر الشيخ، وفازت بالمركز الثالث الطالبة علياء إبراهيم بجامعة حلوان.

كما شمل إعلان نتائج المسابقات منح جوائز تميز خاصة من لجنة التحكيم، لكل من الطلاب كيرلوس أيمن بجامعة الزقازيق، ومحمد أحمد بجامعة القاهرة. كما تم منح جوائز تميز خاصة للطالبات آيات نور الدين بجامعة المنيا، وآلاء ياسر بجامعة القاهرة.

وفي الجوائز الجماعية جاءت جامعة الفيوم في المركز الأول، والقاهرة في المركز الثاني، وجامعة كفر الشيخ في المركز الثالث.

أما فيما يتعلق بإعلان نتائج مسابقة سفراء النوايا الحسنة فاز عن جامعات قطاع القاهرة الكبرى، جامعة بنها بمبادرة تحت عنوان علشانك، وعن قطاع وسط وجنوب الدلتا، فازت جامعة المنوفية بمبادرة إبداعك لغتك الخاصة، وعن قطاع شمال الدلتا والساحل، فازت جامعة المنصورة الجديدة بمبادرة نحو عالم جديد من تكنولوجيا ذوي الهمم، أما عن قطاع وسط وجنوب الصعيد، فازت جامعة سوهاج بمبادرة قادر.

كما فازت جامعة الفيوم على مستوى جامعات قطاع شمال الصعيد بمبادرة نظارتي دليلي، والتي فازت أيضًا بجائزة التحكيم الخاصة على مستوى مسابقات سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم.

وتم خلال حفل الختام تكريم لجنة تحكيم المرحلة النهائية والتي ترأسها الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعضوية الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور رشدي العدوي، والدكتور محمود صادق الاستاذ بكلية العلوم بجامعة الجلالة، كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين البالغ عددهم 22 من أعضاء هيئة التدريس والتي ترأسها الدكتور وائل طوبار.

بالإضافة إلى تكريم أحمد رشاد أمين جامعة الفيوم، و عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وكذلك تكريم المكاتب الرئيسية والإدارات العامة القائمين على تنظيم للملتقيات القمية، وكذلك تكريم الوفود الطلابية المشاركة من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وطنطا والمنصورة والزقازيق وحلوان والمنيا والمنوفية وبنها وبني سويف وكفر الشيخ وسوهاج ودمياط ومدينة السادات والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى جامعة الفيوم.

وشهد حفل الختام تقديم منتخب كورال جامعة الفيوم لعدد من الأغنيات بقيادة المايسترو وائل حمدي.

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