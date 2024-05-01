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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بهدف تاو .. الأهلي يتفوق على الإسماعيلي في الشوط الأول من لقاء الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تفوق الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب مواجهات الجولة 20 للدوري.
 

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جاء الهدف عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 ، الذي سجل بعد تسديدة قوية اصطدمت بلاعب الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى وحولت اتجاها إلى شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يمثل الإسماعيلي كل من ..
حراسة المرمى: أحمد عادل.
الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.
الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.

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