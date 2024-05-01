لاعبة طائرة الأهلي : نسير بُخطى ثابتة نحو اللقب الأفريقي

‏‎قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو التتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة ، بعد تقديم أداء جيد طوال البطولة.





‏‎وأوضحت ميار: أمامنا مواجهة قوية مع الكحول الإثيوبي في ربع النهائي ودرسنا المنافس جيدا وواثقين في قدرتنا في التأهل.

‏‎وشددت: نجحنا في فرض سيطرتنا وأسلوبنا على المنافسين في المباريات السابقة بفضل تعليمات الجهاز الفني منذ بداية البطولة.

على صعيد كرة القدم ، أعلن مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل لاعبيه في مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.