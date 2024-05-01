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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة طائرة الأهلي : نسير بُخطى ثابتة نحو اللقب الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

‏‎قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو التتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة ، بعد تقديم أداء جيد طوال البطولة.
 

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مواجهة الدوري .. إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي


‏‎وأوضحت ميار: أمامنا مواجهة قوية مع الكحول الإثيوبي في ربع النهائي ودرسنا المنافس جيدا وواثقين في قدرتنا في التأهل.
‏‎وشددت: نجحنا في فرض سيطرتنا وأسلوبنا على المنافسين في المباريات السابقة بفضل تعليمات الجهاز الفني منذ بداية البطولة.

على صعيد كرة القدم ، أعلن مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل لاعبيه في مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:
محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.

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