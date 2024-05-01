الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهة الدوري .. إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 20 من الدوري الممتاز.
 

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عودة مروان عطية تتصدر تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي


ويمثل الدراويش في اللقاء كل من :
حراسة المرمى: أحمد عادل.
الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.
الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.

على صعيد متصل ، أعلن مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي، الذي جاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

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