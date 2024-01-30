وزيرة الثقافة تستقبل مجلس القبائل العربية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبلت قبل قليل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، مجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك على هامش زيارته بالمعرض.

ويحظى معرض الكتاب هذا العام بحضور الشخصيات الهامة من مختلف الدول العربية، نظرا لندواته وفعالياته الثرية بالثقافة والفن وارتباط الدول ببعضها البعض من خلال تلك الثقافة القديمة.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .