عودة مروان عطية تتصدر تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل فريقه لخوض لقاء الإسماعيلي اليوم الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة العشرين للدوري.

وشهدت تشكيلة الأهلي عودة مروان عطية وإمام عاشور للمشاركة بشكل أساسي في المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – وسام أبو علي.