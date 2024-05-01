ياسمينا العبد تحصل على تنويه خاص في فئة التمثيل عن فيلم إلى ريما

حصدت الفنانة ياسمينا العبد على تنويه خاص في فئة التمثيل عن فيلم إلى ريما، بحفل ختام مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة.

حيث أكدت حيثيات لجنة التحكيم أنه تم اختيار فيلم إلى ريما لأكثر من سبب، أبرزهم اختيار قضية إنسانية هامة بشكل كبير وآداء الفنانين في الفيلم والعناية بكل أدوات العمل.

وشاركت ياسمينا العبد فى الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذى أقيمت فعالياته في الفترة ما بين 25 إلى 30 غبريل، ببطولة فيلم "إلى ريما" من إخراج حسام جمال من إخراج وتأليف حسام جمال وشاركه في الكتابة نورهان عبد السلام، وبطولة ياسمينا العبد، محمد يوسف ومن إنتاج DS+ بلال الطراوي.

فيلم "إلى ريما" مأخوذ عن رواية "في قلبي أنثي عبرية" للكاتبة د. خولة حمدي وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيراً، وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة.

وكانت حققت ياسمينا العبد نجاح في موسم رمضان بمسلسل (مسار إجباري) والذي يعرض حالياً على منصة Watch it حيث قدمت ياسمينا دور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود ياسمينا بعد موسم رمضان لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا. والعرض على منصة نتفلكس. المسلسل بطولة هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري.

ياسمينا العبد

وتنتظر أيضا عرض الجزء الثاني من فيلم سكر خلال هذا العام والذي عرض الجزء الأول منه في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.

ياسمينا العبد

وقد شاركت الفنانة ياسمينا العبد مؤخراً في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان " In Bloom" التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك بمبادرة من مؤسسة MTV Staying Alive وParamount Global ومؤسسة Bill and Melinda Gates.. حيث تقوم ياسمينا العبد بدور "فاي" بفيلم بعنوان "Period" من تأليف وإخراج نيكول تيني (الولايات المتحدة) والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.

ياسمينا العبد من كواليس البحث عن علا

وتقوم ياسمينا في مسلسل (مسار إجباري) بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان.

ياسمينا العبد من كواليس البحث عن علا

كما تعود لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل (البحث عن علا) والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

ياسمينا العبد وهند صبري

وفي سياق آخر، زارت ياسمينا العبد مؤخراً مستشفى 57357 لسرطان الأطفال خلال الأيام الماضية لقضاء اليوم مع الأطفال.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمينا مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.

يطرح الموسم الجديد من مسلسل “البحث عن علا” للنجمة هند صبري هذا العام لتؤدي دور"علا" مع النجم ظافر العابدين.

البحث عن علا

قصة الموسم الجديد من البحث عن علا

ويدور الموسم الجديد من البحث عن علا، حيث تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

يذكرأن المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتولت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.