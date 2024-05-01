اصنعيه على خطى المطاعم.. طريقة عمل دونات بالشوكولاتة

دونات بالشوكولاتة من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، فيتميز بمذاقه الشهي وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات، وأهم فوائد الكاكاو.

دونات بالشوكولاته

طريقة عمل دونات بالشوكولاته

المقادير

1 كوب دقيق

¼ كوب سكر

1 ملعقة بايكينج باودر

¼ ملعقة ملح

½ كوب حليب جوز الهند

1 بيضة

1 ملعقة فانيليا

2 ملعقة زبدة

¼ كوب كاكاو

للتزيين :

2 كوب شوكولاته سائلة

شوكولاته فارماسيل

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته :

1- لعمل الـ دونات .. اخلطي الدقيق، السكر، بايكينج الباودر، الكاكاو والملح وقلّبي.

2- احضري وعاء آخر وضعي البيض، الحليب، الزبدة والفانيليا.

3- ضعي الخليط السائل على الخليط الجاف وقلّبيهم.

4- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها بالقطاعة الدائرية على شكل دونات ثم ضعيها في صينية مدهونة

بالزبدة.

5- ادخلي الـ دونات الفرن حتى تنضج.

6- اغمسي الـ دونات في الشوكولاته السائلة ثم رشي عليها الفارمسيل ثم قدميها.

فوائد الكاكاو للجسم

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.

فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.