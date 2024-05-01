خلافات أسرية وراء مقتل شخص وإصابة أمه وأخته بأسوان

شهدت قرية شاتورما بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، قدوم شخص بقتل زوج شقيقته وإصابة أمه وأخته، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

تلقى غرفة النجدة بأسوان بلاغاً يفيد بقدوم شخص بقتل زوج شقيقته بعد نشوب مشاجرة بينها ليقوم بضربه باله حاده أسفرت عن مصرعه فى الحال وأصاب شقيقته ووالدته، وفر هارباً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى .

قدوم شخص بقتل زوج شقيقته بآله حادة، وإصابة أمه وشقيقته

وانتقل الرائد احمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة لمكان الجريمة وتبين وقوع مشاجرة عائلية، أسفرت عن قدوم شخص بقتل زوج شقيقته بآله حادة، وإصابة أمه وشقيقته .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.