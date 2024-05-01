رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير التشيكي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، إيفان يكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور عمرو شطوري أستاذ ورئيس قسم اللغة التشيكية بكلية الألسن.

ياتي اللقاء لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات التشيكية.

مجهودات رئيس جامعة عين شمس

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، التاريخ الطويل للعلاقات بين مصر والتشيك.

واستعرض رئيس جامعة عين شمس مجهودات الجامعة واستراتيجيتها للتطور المستمر في ظل التطورات العالمية.

وأكد رئيس جامعة عين شمس تطلع الجامعة لشراكات فعالة مع الجامعات التشيكية لتعزيز التعاون المشترك.

وألقى رئيس جامعة عين شمس الضوء على تاريخ إنشاء كلية الالسن وما تضمه من عدد كبير من الاقسام التي تقوم بتدريس عدد كبير من لغات وثقافات العالم.

وأوضحت الدكتورة سلوي رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، أن قسم اللغة التشيكية هو الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب انه اكبر قسم لغة تشيكية في العالم، حيث تعود دراسة اللغة التشيكية في مصر إلى الخمسينيات، وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.