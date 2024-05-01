آداب سوهاج تستعد لزيارة الجودة لإعتماد ١٠ برامج أكاديمية جديدة

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج مع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الآداب لبحث الاستعدادات النهائية لزبارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لإعتماد ١٠ برامج أكاديمية، ومناقشة سير العملية التعليمية ووضع الخطط المستقبلية بالكلية، بحضور الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.

وأكد النعماني علي ان إدارة الجامعة حريصة على الإرتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة، وأن تكون نموذجاً رائداً للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، وكذلك تطوير برامجها ، مؤكداً علي ان الجامعة وفرت كافة الإحتياجات والموارد اللازمة للكلية لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، و توافر مناخ آمن وصحي لضمان جودة العملية التعليمية.

ووجه النعماني بضرورة الاستعداد الكامل لزيارة الجودة من الهيئة القومية والتي من المقرر ان تكون يوم ١٢ من مايو الجاري، وذلك لإعتماد ١٠ برامج تعليمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي والاعتماد، والتي تواكب متطلبات سوق العمل، مثمناً ماتبذله الكلية من مجهود كبير يتم بذله من كافة منسوبيها و خاصة أعضاء فريق الجودة لاستيفاء المعايير القومية القياسية لجودة التعليم والاعتماد.

وقال الدكتور محمد توفيق انه خلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة بضرورة وضع خطط طموحة لتطوير الكلية والوصول إلى أفضل مستويات الأداء، وتحقيق تعاون مثمر بين إدارة الجامعة وأعضاء مجلس كلية الآداب، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة.كما ناقش مع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعض الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية بالكلية والبحث العلمي، بهدف خدمة المجتمع المصري وتلبية احتياجاته، مقدماً شكره للدكتور حسان النعماني علي مايبذله من مجهودات وما يقدمه من دعم مادي ومعنوي للكلية.