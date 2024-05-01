ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 1 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3090 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3090 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3531 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2648 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2060 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24720 جنيهًا.

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع

أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملاتجلسة، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2284.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية .

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2293.10 دولار للأونصة.

وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأميركي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26.37 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.