الدكتور احمد جابر شديد عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى  لعلوم المواد

تم اختيار الدكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق والاستاذ بكلية العلوم عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى الحادى عشر لعلوم وهندسة المواد والمقرر عقده خلال الفترة من 20 الى 21 نوفمبر القادم بمدينة دبى فى الامارات العربية المتحدة .

وصرح رئيس جامعة الفيوم السابق ان هذا المؤتمر يعتبر واحدا من المؤتمرات العلمية الهامة التى تنظم بشكل سنوى ويقام مؤتمر هذا العام تحت عنوان " الاتجاهات الناشئة فى علوم المواد ..تكشف النقاب عن مواد وتقنيات جديدة" , ويشارك فى المؤتمر العديد من الباحثين من مختلف دول العالممن بينها المملكة المتحدة – رومانيا- البرتغال- البرازيل-ايطاليا- بولندا- المانيا- امريكا- تركيا- تايلاند –الصين- الهند- مصر –الامارات العربية المتحدة.

واكد الدكتور احمد جابر شديد ان المؤتمر يهدف الى الى الجمع بين المتخصصين من المجتمع العلمى من العلماء والباحثين من الجامعات ومراكز البحوث والصناعة بهدف تطوير المعلومات وتبادل الافكار وتنمية التعاون وعرض احدث التطورات فى علوم وهندسة المواد.

واشار الى ان المؤتمر يتضمن العديد من المحاور من بينها علوم المواد –الهندسة – تكنولوجيا النانو –الهندسة الميكانيكية والمدنية – مواد اعادة التدوير- مواد الطاقة المستدامة- المعادن ومواد التعدين – المواد الحيوية و اجهزة الاستشعار الحيوية .