جامعة أسيوط تشهد انعقاد اجتماع متابعة أعمال تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة٢٠٢٣/٢٠٢٤

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ خطة الإستدامة، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي مشيراً إلى استمرار الجامعة في ابتكار حلول تتصدى للتحديات البيئية في ضوء استراتيجية الجامعة، والإستراتيجية الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة، في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وعقد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال التقييم، لمناقشة استعداد الجامعة، لاستقبال وفد جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم إنه تم الإنتهاء من العديد من أعمال التطوير بالحرم الجامعي، للحفاظ على البيئة والاستدامة في إطار رؤية ورسالة الجامعة مشيراً إلى وجود سياسة وخطة واضحة، وخدمات مجتمعية تدعم الاستدامة؛ فضلاً عن تطبيق مفاهيم المباني الخضراء، وزراعة الأسطح، وإجراءات الصيانة التي تتبعها الجامعة؛ لحماية البنية التحتية والمنشآت، ومعايير الطاقة، والتغير المناخي، موجهاً بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التشجير، والتزيين؛ بمختلف شوارع الجامعة، والمدن الجامعية، وخارج حدود الجامعة، واللافتات الإرشادية الحديثة بأسماء شوارع الجامعة، وكلياتها، ومراكزها، وإداراتها، ولافتات التنمية المستدامة بالجامعة، والمدن الجامعية.